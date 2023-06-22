Дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов есть обесточивание - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Генерация электроэнергии в Украине полностью покрывает потребности потребителей, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
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"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет. Ночью враг нанес очередной ракетно-дроновой удар по территории Украины. Повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано", - сообщили в Минэнерго.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки, как сообщается, составил 613 МВт-ч. Экспорт отсутствует.
Обесточивание
В министерстве напомнили, что вчера, 21 июня, произошла масштабная авария на линии 330 кВ оператора системы электропередачи, в результате чего временно обесточивались 268 тысяч потребителей в Киеве и 116 тысяч – в Киевской области - в общей сложности 384 тысячи.
Также в результате аварии на подстанции 330 кВ в Львовской области фиксировалось временное обесточивание более 41 тысячи потребителей.
В Днепропетровской области в результате технологических нарушений временно обесточивались более 8 тыс. потребителей.
Из-за грозового шторма отключалась линия электропередачи на Закарпатье, организован осмотр и устранение дефекта.
Из-за обстрелов повреждены газораспределительные сети в Донецкой области. Вследствие плотных обстрелов без света осталась часть потребителей в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях. Также из-за предыдущих обстрелов обесточена часть потребителей в Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
В Житомирской области произошел несчастный случай – во время выполнения работ трактор сельхозпредприятия задел линию электропередачи, тракторист погиб в результате поражения током. Продолжается расследование.
Ситуация после подрыва Каховской ГЭС
В Николаевской области после подрыва Каховской ГЭС полностью запитаны все бытовые потребители, которые были обесточены из-за подтопления. В Херсоне остаются без света 13,6 тыс. потребителей, в деоккупированной части области – 1 населенный пункт, 35 потребителей.
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС. "Сейчас он составляет 16,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.