Збірна України з кіберфутболу вийшла на чемпіонат Європи

Що відомо

Українська команда виграла всі чотири ігрові серії другого дня плей-офф кваліфікації, стала переможцем групи B та ввійшла до числа 16-ти збірних, які позмагаються за статус чемпіона Європи з кіберфутболу.

Деталі

Українці обіграли Туреччину, Австрію, Італію та Бельгію. Першу трійку групи B у плей-офф сформували збірні України, Італії та Туреччини, а команди Бельгії та Австрії залишилися за бортом eEuro 2021.

Більше того, українські кіберфутболісти набрали найбільшу кількість залікових балів серед усіх учасників вирішальної стадії на виліт — 18.

Доповнення

Другий за ліком чемпіонат Європи з електронного футболу під егідою УЄФА проходитиме 9-го та 10 липня в Лондоні.