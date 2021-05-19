Збірна України з кіберфутболу вийшла на чемпіонат Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Збірна України з кіберфутболу в дисципліні "Pro Evolution Soccer" пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи серед електронних команд — UEFA eEuro 2021, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Що відомо
Українська команда виграла всі чотири ігрові серії другого дня плей-офф кваліфікації, стала переможцем групи B та ввійшла до числа 16-ти збірних, які позмагаються за статус чемпіона Європи з кіберфутболу.
Деталі
Українці обіграли Туреччину, Австрію, Італію та Бельгію. Першу трійку групи B у плей-офф сформували збірні України, Італії та Туреччини, а команди Бельгії та Австрії залишилися за бортом eEuro 2021.
Більше того, українські кіберфутболісти набрали найбільшу кількість залікових балів серед усіх учасників вирішальної стадії на виліт — 18.
Доповнення
Другий за ліком чемпіонат Європи з електронного футболу під егідою УЄФА проходитиме 9-го та 10 липня в Лондоні.