Сборная Украины по киберфутболу вышла на чемпионат Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине "Pro Evolution Soccer" пробилась в финальную часть чемпионата Европы среди электронных команд - UEFA eEuro 2021, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Что известно
Украинская команда выиграла все четыре игровые серии второго дня плей-офф квалификации стала победителем группы B и вошла в число 16-ти сборных, которые поборются за статус чемпиона Европы по киберфутболу.
Детали
Украинцы обыграли Турцию, Австрию, Италию и Бельгию. Первую тройку группы B в плей-офф сформировали сборные Украины, Италии и Турции, а команды Бельгии и Австрии остались за бортом eEuro 2021.
Более того, украинские киберфутболисты набрали наибольшее количество зачетных баллов среди всех участников решающей стадии на вылет — 18.
Дополнение
Второй по счету чемпионат Европы по электронной футболу под эгидой УЕФА состоится 9-го и 10 июля в Лондоне.