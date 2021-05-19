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Сборная Украины по киберфутболу вышла на чемпионат Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине "Pro Evolution Soccer" пробилась в финальную часть чемпионата Европы среди электронных команд - UEFA eEuro 2021, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Сборная Украины по киберфутболу вышла на чемпионат Европы

Что известно

Украинская команда выиграла все четыре игровые серии второго дня плей-офф квалификации стала победителем группы B и вошла в число 16-ти сборных, которые поборются за статус чемпиона Европы по киберфутболу.

Детали

Украинцы обыграли Турцию, Австрию, Италию и Бельгию. Первую тройку группы B в плей-офф сформировали сборные Украины, Италии и Турции, а команды Бельгии и Австрии остались за бортом eEuro 2021.

Более того, украинские киберфутболисты набрали наибольшее количество зачетных баллов среди всех участников решающей стадии на вылет — 18.

Дополнение

Второй по счету чемпионат Европы по электронной футболу под эгидой УЕФА состоится 9-го и 10 июля в Лондоне.

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