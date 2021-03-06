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Збірна України виграла матчеву зустріч у Кубку Девіса

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У межах другого змагального дня Першої Світової групи Кубку Девіса чоловіча тенісна збірна України змагалася із Ізраїлем, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Деталі

Спочатку Денис Молчанов і Сергій Стаховський поступилися Джонатану Ерліху і Даніелю Цукерману у парній битві - 4:6, 6:4, 3:6.

Потім перша ракетка України Ілля Марченко обіграв Едена Лешема. Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2 на користь українця.

Друга ракетка збірної України Сергій Стаховський приніс вирішальне очко своїй команді. У п'ятій зустрічі матчу Стаховський впевнено обіграв 21-річного Ішая Оліеля, який замінив Даніеля Цукермана – 6:4, 6:2.

Таким чином рахунок у матчевому протистоянні став 3:2 на користь "синьо-жовтих".

Доповнення

Наша збірна пробилася в кваліфікацію Світової групи сезону-2022. Після того, як у вересні підійдуть до кінця всі матчі в Першій групі, наша збірна точно дізнається - чи потрапить в кваліфікацію безпосередньо, або українцям доведеться зіграти ще один додатковий матч. Для того, щоб потрапити в кваліфікацію без додаткових матчів, Україні необхідно бути серед 12 найбільш рейтингових переможців Першої групи.

Українські Національні Новини

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