Тенісист Марченко подарував Україні перемогу на старті протистояння Кубку Девіса

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У рамках Першої Світової групи Кубку Девіса відбулася стартова зустріч збірних України та Ізраїлю, передає УНН з посиланням на ФТУ.

Що відомо

Карколомна зустріч Іллі Марченко з Деніелєм Цукерманом принесла “жовто-блакитній” національній команді перше очко у протистоянні з Ізраїлем. Перший номер збірної України здобув перемогу над суперником — 1:6, 6:3, 6:2.

Деталі

Українець поступався — 0:3 у другому сеті (втратив дві свої подачі). Проте четвертий гейм став переламним. Ілля відповів Деніелю прихованою “баранкою”, взявши шість наступних геймів — 6:3.

Відзначимо, що сьогодні також пройде другий поєдинок командного протистояння — Сергій Стаховський змагатиметься із Еданом Лешем.

Доповнення

Матчі Україна — Ізраїль проходять в селі Погреби.

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