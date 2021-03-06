Тенісист Марченко подарував Україні перемогу на старті протистояння Кубку Девіса

Що відомо

Карколомна зустріч Іллі Марченко з Деніелєм Цукерманом принесла “жовто-блакитній” національній команді перше очко у протистоянні з Ізраїлем. Перший номер збірної України здобув перемогу над суперником — 1:6, 6:3, 6:2.

Деталі

Українець поступався — 0:3 у другому сеті (втратив дві свої подачі). Проте четвертий гейм став переламним. Ілля відповів Деніелю прихованою “баранкою”, взявши шість наступних геймів — 6:3.

Відзначимо, що сьогодні також пройде другий поєдинок командного протистояння — Сергій Стаховський змагатиметься із Еданом Лешем.

Доповнення

Матчі Україна — Ізраїль проходять в селі Погреби.