Теннисист Марченко подарил Украине победу на старте противостояния Кубка Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса состоялась стартовая встреча сборных Украины и Израиля, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Что известно
Сногсшибательная встреча Ильи Марченко с Дэниелом Цукерманом принесла “желто-голубой” национальной команде первое очко в противостоянии с Израилем. Первый номер сборной Украины одержал победу над соперником — 1: 6, 6: 3, 6: 2.
Детали
Украинец уступал — 0: 3 во втором сете (потерял две свои подачи). Однако четвертый гейм стал переломным. Илья ответил Дэниэлю скрытой “баранкой”, взяв шесть следующих геймов — 6: 3.
Отметим, что сегодня также пройдет второй поединок командного противостояния — Сергей Стаховский сразится с Эдано лешем.
дополнение
Матче Украина — Израиль проходят в селе Погребы.