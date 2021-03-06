Сборная Украины выиграла матчевую встречу в Кубке Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В рамках второго соревновательного дня Первой Мировой группы Кубка Дэвиса мужская теннисная сборная Украины боролась с Израилем, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Сначала Денис Молчанов и Сергей Стаховский уступили Джонатану Эрлиху и Даниэлю Цукерману в парной битве - 4:6, 6:4, 3:6.
Затем первая ракетка Украины Илья Марченко обыграл Эдена Лешема. Поединок длился 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинца.
Вторая ракетка сборной Украины Сергей Стаховский принес решающее очко своей команде. В пятой встрече матча Стаховский уверенно обыграл 21-летнего Ишая Олиеля, который заменил Даниэля Цукермана - 6:4, 6:2.
Таким образом счет в матчевом противостоянии стал 3:2 в пользу "сине-желтых".
Дополнение
Наша сборная пробилась в квалификацию Мировой группы сезона-2022. После того, как в сентябре подойдут к концу все матчи в Первой группе, наша сборная точно узнает - попадет в квалификацию сразу или украинцам предстоит сыграть еще один дополнительный матч. Для того, чтобы попасть в квалификацию без дополнительных матчей, Украине необходимо быть среди 12 самых рейтинговых победителей Первой группы.