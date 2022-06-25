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Збірна України виграла друге "золото" на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Збірна України виграла друге "золото" на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Київ • УНН

 • 169286 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Збірна України здобула третю золоту медаль в історії на чемпіонаті світу з артистичного плавання. Українські синхронниці тріумфували в останній програмі турніру - гайлайті. Про це інформує УНН з посиланням на Суспільне Спорт.

Деталі

Під завершення змагань з артистичного плавання на чемпіонаті світу з водних видів спорту відбулися два фінали - змішаний і гайлайт. Українки були представлені лише у гайлайті, однак були головними претендентками на нагороду.

Саме у гайлайті збірна України виграла єдину до ЧС-2022 золоту медаль на рівні світових першостей. Відбулося це на попередньому чемпіонаті світу у 2019 році, де українки випередили команди Італії та Іспанії.

Стали чемпіонками українські синхронниці і у Будапешті. У фіналі гайлайту збірна України показала результат 95.0333, який став для неї переможним.

Топ-3 переможців на змаганнях:

Україна - 95.0333
Італія - 92.2667
Іспанія - 91.3333

Нагадаємо

Україна здобула шосту медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту.

Українські Національні Новини

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