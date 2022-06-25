Сборная Украины выиграла второе "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сборная Украины завоевала третью золотую медаль в истории на чемпионате мира по артистическому плаванию. Украинские синхронницы торжествовали в последней программе турнира – гайлайти. Об этом информирует УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
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Под завершение соревнований по артистическому плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта состоялись два финала – смешанный и гайлайт. Украинки были представлены только в гайлайте, однако являлись главными претендентками на награду.
Именно в гайлайте сборная Украины выиграла единственную в ЧМ-2022 золотую медаль на уровне мировых первенств. Это произошло на предыдущем чемпионате мира в 2019 году, где украинки опередили команды Италии и Испании.
Стали чемпионками украинские синхронницы и в Будапеште. В финале гайлайта сборная Украины показала результат 95.0333, ставший для нее победным.
Топ-3 победителей на соревнованиях:
Украина - 95.0333
Италия - 92.2667
Испания - 91.3333
Напомним
Украина получила шестую медаль на ЧМ-2022 по водным видам спорта.