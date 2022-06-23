Україна здобула шосту медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту

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Увесь подіум серед дуетів в артистичному плаванні знову зайняли сестри-близнючки, серед яких другу сходинку посіли українки.

Сестри Марина та Владислава Алексіїви вперше в кар'єрі виступали на такому рівні в дуеті й уже виграли "срібло" в технічній програмі. Цього разу українська пара додала до нього нагороду такого ж ґатунку в довільній.

У фіналі брали участь 12 найкращих за підсумками кваліфікації. Алексіїви відібралися до нього з другим результатом і оцінкою 94 бали, поступившись трохи більше ніж на пів бала головним суперницям – чемпіонкам у технічній програмі, китаянкам Ван Люї та Ван Цяньї.

Як і в технічному фіналі, у довільному призові місця посіли ті самі пари близнючок. "Золото" знову здобули сестри Ван, заробивши 95.5667 бала. Українки Алексіїви зупинилися на "срібній" позиції: їхню довільну програму оцінили трохи вище, ніж у кваліфікації – 94.1667 бала. "Бронзу" ж вибороли австрійські сестри Анна-Марія та Ейріні Александрі, які отримали 92.8 бала.

Нагадаємо

Михайло Романчук з рекордом України виграв "бронзу" на ЧС з водних видів спорту.