Украина получила шестую медаль на ЧМ-2022 по водным видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украина завоевала шестую награду чемпионата мира-2022 по водным видам спорта, продолжающимся в столице Венгрии Будапеште, и пятую – в артистическом плавании. Второй раз за турнир украинские синхронницы стали вицечемпионками в дуэте. Об этом инормирует УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
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Весь подиум среди дуэтов в артистическом плавании снова заняли сестры-близнецы, среди которых вторую строчку заняли украинки.
Сестры Марина и Владислава Алексеевы впервые в карьере выступали на таком уровне в дуэте и уже выиграли "серебро" в технической программе. В этот раз украинская пара добавила к нему награду такого же сорта в произвольном.
В финале принимали участие 12 лучших по итогам квалификации. Алексеевы подобрались к нему со вторым результатом и оценкой 94 балла, уступив чуть больше полубалла главным соперницам – чемпионкам в технической программе, китаянкам Ван Люи и Ван Цяньи.
Как и в техническом финале, в произвольном призыве места заняли те же пары близнецов. "Золото" снова получили сестры Ван, заработав 95.5667 баллов. Украинки Алексеевы остановились на "серебряной" позиции: их произвольную программу оценили несколько выше, чем в квалификации – 94.1667 балла. "Бронзу" же добыли в борьбе австрийские сестры Анна-Мария и Эйрини Александри, получившие 92.8 балла.
Напомним
Михаил Романчук с рекордом Украины выиграл "бронзу" на ЧМ по водным видам спорта.