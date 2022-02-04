Збірна України пройшла на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Українські прапороносці пройшли олімпійським стадіоном у столиці Китаю Пекіні на урочистій церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022, інформує УНН із посиланням на трансляцію Ігор.
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Синьо-жовтий прапор несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.
Додамо
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого.
Збірну України представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Нагадаємо
2 лютого у Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню на зимових Іграх 2022.