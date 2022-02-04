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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 67199 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Збірна України пройшла на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022

Збірна України пройшла на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022

Київ • УНН

 • 48622 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Українські прапороносці пройшли олімпійським стадіоном у столиці Китаю Пекіні на урочистій церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022, інформує УНН із посиланням на трансляцію Ігор.

Деталі

Синьо-жовтий прапор несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Додамо

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого.

Збірну України представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Нагадаємо

2 лютого ​​у Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню на зимових Іграх 2022.

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