Сборная Украины прошла на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинские знаменосцы прошли по олимпийскому стадиону в столице Китая Пекине на торжественной церемонии открытия зимней Олимпиады-2022, информирует УНН со ссылкой на трансляцию Игр.
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Сине-желтый флаг несли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.
Добавим
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Сборную Украины будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Напомним
2 февраля в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня на зимних Играх 2022.