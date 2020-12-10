Збірна України оголосила склади команд на третій етап Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В австрійському Хохфільцені відбулися спринтерські гонки у жінок і чоловіків в рамках першого змагального дня третього етапу Кубка світу з біатлону, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
До складу збірних потрапили:
Жінки: Віта Семеренко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Катерина Бех.
Чоловіки: Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал.
Відзначимо, що завтра етап стартуватиме двома спринтерськими гонками.
Нагадаємо, що українська біатлоністка увійшла в топ-15 заключної гонки другого етапу Кубка світу.