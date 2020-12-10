Сборная Украины объявила составы команд на третий этап Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В австрийском Хохфильцене состоялись спринтерские гонки у женщин и мужчин в рамках первого соревновательного дня третьего этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В состав сборных попали:
Женщины: Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Екатерина Бех.
Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.
Отметим, что завтра этап стартует двумя спринтерскими гонками.
Напомним, что украинская биатлонистка вошла в топ-15 заключительной гонки второго этапа Кубка мира.