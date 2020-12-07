Українська біатлоністка увійшла в топ-15 заключної гонки другого етапу Кубка світу

Найкращою серед українок виявилася Дар’я Блашко із результатом — 12-ю позицією при одному промаху. Олена Підгрушна з 4-ма хибами лише 41-ша. Натомість Валентина Семеренко допустила 9 промахів та не фінішувала.

Золота нагорода забігу дісталася норвежці Тіріл Екхофф. Друга її співвітчизниця Ройселанд фінішувала наступною, а трійку замкнула шведка Ханна Еберг.

“Чесно кажучи, результат дався дуже важко, тому що вчора в естафеті виклалася взагалі на повну ... Через це сьогодні перші три кола були особливо важкими і „внатяжку“ все йшло, але вийшов хороший результат — це радує”, — підкреслила Блашко.

Додамо, що наступний етап Кубка світу стартуватиме 11 грудня в Хохфільцені.