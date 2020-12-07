Украинская биатлонистка вошла в топ-15 заключительной гонки второго этапа Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Второй этап Кубка мира по биатлону завершился гонкой преследования среди женщин с участием трех украинок, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Лучшей среди украинок оказалась Дарья Блашка с результатом - 12-й позицией при одном промахе. Елена Пидгрушная с 4-мя недостатками только 41-я. Зато Валентина Семеренко допустила 9 промахов, но не финишировала.
Золотая награда забеге досталась норвежке Тирил Экхофф. Вторая ее соотечественница Ройселанд финишировала следующей, а тройку замкнула шведка Ханна Эберг.
"Честно говоря, результат дался очень трудно, потому что вчера в эстафете выложилась вообще на полную ... Поэтому сегодня первые три круга были особенно тяжелыми и "внатяжку" все шло, но получился хороший результат - это радует", - подчеркнула Блашко.
Добавим, что следующий этап Кубка мира стартует 11 декабря в Хохфильцене.