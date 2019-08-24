Збірна Австралії завдала першої за 13 років поразки США перед стартом Кубку світу з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Збірна Австралії з баскетболу у Мельбурні завдала поразки США у ході підготовки до Кубку світу з баскетболу, повідомляє кореспондент УНН.
Результативна гра центрового австралійців Арона Бейнса та командні дії господарів дозволили їм піти на першу перерву програючи родоначальникам баскетболу всього в три очки — 23:26. “Ендван” у виконанні Ендрю Богута дозволив австралійцям зрівняти рахунок на початку другої чверті.
Гра в захисті і перехоплення форварда “Юти Джаз” Джо Інглса, і захисника “Клівленд Кавальєрс” Меттью Деллаведови допомогли вирватися господарям вперед на п’ять очок, але на велику перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей — 48:49.
В третьому відрізку гри американцям вдалося вийти вперед на 10 очок, але кінцівку чверті та початок вирішальної 10-хвилинки краще провела Австралія. Висока результативність захисника “Сан-Антоніо Сперс” Патріка Міллса призвела до виграшу Австралії 98:94.
За переможців 30 очок набрав Міллс, 16 і 9 пд додав Богут, 15 у Інглса. За США 22 забив Кемба Волкер, 20 Барнс.
Примітно, що матч відвідало 52 079 уболівальників.
Варто відзначити, що для американців, які вигравали медалі на всіх Олімпійських іграх, в яких брали участь, в тому числі 15 разів ставали олімпійськими чемпіонами, ця поразка стала першою з 2006 року в товариських матчах або на великих турнірах.
Додамо, Кубок світу стартуватиме 31-го серпня.