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Сборная Австралии нанесла первое за 13 лет поражение США перед стартом Кубка мира по баскетболу

Сборная Австралии нанесла первое за 13 лет поражение США перед стартом Кубка мира по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 10123 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сборная Австралии по баскетболу в Мельбурне нанесла поражение США в ходе подготовки к Кубку мира по баскетболу, сообщает корреспондент УНН.

Результативная игра центрового австралийцев Арона Бейнса и командные действия хозяев позволили им уйти на первый перерыв проигрывая родоначальникам баскетбола всего в три очка — 23:26. “Ендван” в исполнении Эндрю Богута позволил австралийцам сравнять счет в начале второй четверти.

Игра в защите и перехвата форварда “Юты Джаз” Джо Инглс, и защитника “Кливленд Кавальерс” Мэттью Деллаведовы помогли вырваться хозяевам вперед на пять очков, но на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей — 48:49.

В третьем отрезке игры американцам удалось выйти вперед на 10 очков, но концовку четверти и начало решающей 10-минутки лучше провела Австралия. Высокая результативность защитника “Сан-Антонио Сперс” Патрика Миллса привела к выигрышу Австралии 98:94.

По победителей 30 очков набрал Миллс, 16 и 9 ю добавил Богут, 15 в Инглс. По США 22 забил Кембридже Волкер, 20 Барнс.

Примечательно, что матч посетило 52 079 болельщиков.

Стоит отметить, что для американцев, которые выигрывали медали на всех Олимпийских играх, в которых принимали участие, в том числе 15 раз становились олимпийскими чемпионами, это поражение стало первым с 2006 года в товарищеских матчах или на крупных турнирах.

Добавим, Кубок мира стартует 31 августа.

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