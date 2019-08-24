Сборная Австралии нанесла первое за 13 лет поражение США перед стартом Кубка мира по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сборная Австралии по баскетболу в Мельбурне нанесла поражение США в ходе подготовки к Кубку мира по баскетболу, сообщает корреспондент УНН.
Результативная игра центрового австралийцев Арона Бейнса и командные действия хозяев позволили им уйти на первый перерыв проигрывая родоначальникам баскетбола всего в три очка — 23:26. “Ендван” в исполнении Эндрю Богута позволил австралийцам сравнять счет в начале второй четверти.
Игра в защите и перехвата форварда “Юты Джаз” Джо Инглс, и защитника “Кливленд Кавальерс” Мэттью Деллаведовы помогли вырваться хозяевам вперед на пять очков, но на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей — 48:49.
В третьем отрезке игры американцам удалось выйти вперед на 10 очков, но концовку четверти и начало решающей 10-минутки лучше провела Австралия. Высокая результативность защитника “Сан-Антонио Сперс” Патрика Миллса привела к выигрышу Австралии 98:94.
По победителей 30 очков набрал Миллс, 16 и 9 ю добавил Богут, 15 в Инглс. По США 22 забил Кембридже Волкер, 20 Барнс.
Примечательно, что матч посетило 52 079 болельщиков.
Стоит отметить, что для американцев, которые выигрывали медали на всех Олимпийских играх, в которых принимали участие, в том числе 15 раз становились олимпийскими чемпионами, это поражение стало первым с 2006 года в товарищеских матчах или на крупных турнирах.
Добавим, Кубок мира стартует 31 августа.