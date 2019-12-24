Збільшено призовий фонд: стало відомо, скільки українці зможуть заробити на Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Кращі тенісисти та тенісистки світу поведуть боротьбу за рекордні призові в розмірі 71 млн. дол. на Australian Open-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Загальний призовий фонд змагань у порівнянні з минулорічним було збільшено на 13,6 відсотки.
У кваліфікації і в кожному раунді основного розіграшу відсоткове збільшення буде двозначним, за винятком фіналу в одиночному розряді. Наприклад, гравці, які програють в першому раунді кваліфікації, отримають 20 тис. дол., що на 33 відсотки більше, а гравці, які програють у першому раунді основного розіграшу, отримують 90 тис. дол. призових в 2020 році.
“Ми твердо віримо в збільшення призових на всіх рівнях, і ми продовжимо працювати з ігровою групою, щоб створити життєздатні кар’єрні можливості в спорті, та дати можливість більшій кількості гравців заробляти більшу кількість фінансів”, — зазначив директор турніру Крейг Тілі.
Гонорар переможцям у жінок та чоловіків сумарно складе 4,12 млн. дол. Півфіналісти зароблять 1,04 млн. (на 13 відсотків більше за 2019 рік), учасники 1/4 фіналу — по 525 тис. дол. Якщо тенісист дійде до 4 раунду змагань, йому будуть начисленні 300 тис. дол., учаснику 3-го кола — 180 тис. дол.
Примітно, що призовий фонд AUS Open збільшився на 255 відсотків з тих пір, як Крейг Тілі став директором турніру на “AO-2007”.
Також додамо, змагання стартуватимуть 20 січня 2020 року.