Увеличен призовой фонд: стало известно, сколько украинцы смогут заработать на Australian Open

Общий призовой фонд соревнований по сравнению с прошлогодним была увеличена на 13,6 процента.

В квалификации и в каждом раунде основного розыгрыша процентное увеличение будет двузначным, за исключением финала в одиночном разряде. Например, игроки, которые проигрывают в первом раунде квалификации, получат 20 тыс. долл., что на 33 процента больше, а игроки, которые проигрывают в первом раунде основного розыгрыша, получают 90 тыс. долл. призовых в 2020 году.

“Мы твердо верим в увеличение призовых на всех уровнях, и мы продолжим работать с игровой группой, чтобы создать жизнеспособные карьерные возможности в спорте, и дать возможность большему количеству игроков зарабатывать большее количество финансов”, — отметил директор турнира Крейг Тили.

Гонорар победителям у женщин и мужчин суммарно составит 4,12 млн. долл. Полуфиналисты заработают 1,04 млн. (На 13 процентов больше 2019 года), участники 1/4 финала — по 525 тыс. долл. Если теннисист дойдет до 4 раунда соревнований, ему будут на многочисленные 300 тыс. долл., участнику 3-го круга — 180 тыс. долл.

Примечательно, что призовой фонд AUS Open увеличился на 255 процентов с тех пор, как Крейг Тили стал директором турнира на “AO-2007”.

Также добавим, соревнования стартуют 20 января 2020.