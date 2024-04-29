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Збільшення кількості постраждалих від обстрілів рф серед цивільних: у британській розвідці розповіли про причини

Збільшення кількості постраждалих від обстрілів рф серед цивільних: у британській розвідці розповіли про причини

Київ • УНН

 • 72064 перегляди

Кількість жертв серед цивільного населення від російських обстрілів у березні 2024 року була на 20% вищою, ніж у лютому, через збільшення кількості скоординованих російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури та застосування противником авіаційних боєприпасів.

Кількість постраждалих від обстрілів рф серед цивільних за березень більша на 20% у порівнянні з лютим через посилення скоординованих ударів росіян по критично важливих об'єктах інфраструктури  та застосування ворогом авіаційних боєприпасів. Про це йдеться у новому звіті Міноборони на основі розвідданих, передає УНН

Деталі 

У звіті йдеться, що за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 604 мирних жителів було вбито або поранено за березень 2024 року. Це на 20 % більше, ніж у попереднього місяця. 

"Ці смерті пояснюються ракетними та ракетними та авіаційними ударами по всій території України та посиленням бомбардуваннями на фронті. У доповіді підкреслюється посилення скоординованих ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури, 20 з яких були зруйновані  або пошкоджені", - зазначають в Міноборони Британії. 

У доповіді повідомляється про загибель 57 дітей, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. За даними британської розвідки,  збільшення кількості жертв безпосередньо пов'язано із застосуванням росією авіаційних боєприпасів.

 Загалом в Україні з початку повномасштабної війни, я за даними місії ООН, загинуло 31 366 цивільних - 10 810 убитих і 20 556 поранених. 

"Ці цифри підкреслюють величезну ціну життів  внаслідок незаконного вторгнення росії в Україну", - резюмували у Міноборони Британії.

Парламент підтримав створення реєстру постраждалих людей через агресію рф25.04.24, 13:29 • 21369 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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