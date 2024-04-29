Увеличение количества пострадавших от обстрелов рф среди гражданских: в британской разведке рассказали о причинах

Количество пострадавших от обстрелов рф среди гражданских за март больше на 20% по сравнению с февралем из-за усиления скоординированных ударов россиян по критически важным объектам инфраструктуры и применения врагом авиационных боеприпасов. Об этом говорится в новом отчете Минобороны на основе разведданных, передает УНН.

Детали

В отчете говорится, что по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 604 мирных жителей были убиты или ранены за март 2024 года. Это на 20 % больше, чем в предыдущем месяце.

"Эти смерти объясняются ракетными и ракетными и авиационными ударами по всей территории Украины и усилением бомбардировок на фронте. В докладе подчеркивается усиление скоординированных ударов по критически важным объектам инфраструктуры, 20 из которых были разрушены или повреждены", - отмечают в Минобороны Великобритании.

В докладе сообщается о гибели 57 детей, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. По данным британской разведки, увеличение количества жертв напрямую связано с применением Россией авиационных боеприпасов.

Всего в Украине с начала полномасштабной войны, по данным миссии ООН, погибло 31 366 гражданских - 10 810 убитых и 20 556 раненых.

"Эти цифры подчеркивают огромную цену жизней в результате незаконного вторжения россии в Украину", - резюмировали в Минобороны Британии.

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