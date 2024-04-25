Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  109948 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  133317 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  140175 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  130442 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118482 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104491 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102241 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137445 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157910 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154387 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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19 апреля 2024, 08:45  •  459140 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  503734 просмотра

Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

Верховная Рада Украины приняла законопроект о создании Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Война •   •  3781 просмотра
Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.

Война •   •  10450 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого подозревают в захвате государственной земли, имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз покидал Украину во время военного положения, создавая риск побега.

политика •   •  10342 просмотра
Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор

Рада не смогла принять передачу администрирования ЕСВ в Пенсионный фонд

Верховная Рада не смогла принять законопроект №9569 о передаче администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от Государственной налоговой службы в Пенсионный фонд с 2024 года.

Экономика •   •  10706 просмотра
Рада не смогла принять передачу администрирования ЕСВ в Пенсионный фонд

ВР легализовала домашних работников: что это значит

Верховная Рада приняла законопроект, который регулирует труд домашних работников, дает определение домашнего труда, устанавливает требования к трудовому договору, запрещает нанимать на работу несовершеннолетних до 16 лет и обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда.

Общество •   •  10086 просмотра
ВР легализовала домашних работников: что это значит

С начала полномасштабного вторжения более 950 тысяч украинцев выехали в Польшу - Сикорский

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, более 950 000 украинцев нашли долгосрочное убежище в Польше с начала полномасштабного вторжения России.

политика •   •  6778 просмотра
С начала полномасштабного вторжения более 950 тысяч украинцев выехали в Польшу - Сикорский

ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе - ОВА

Силы противовоздушной обороны военной группировки "Восток" сбили вражескую ракету в районе Кривого Рога, в результате чего произошел взрыв.

Война •   •  9803 просмотра
ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе - ОВА

Израиль готовит наступление на Рафах и предупреждает об эвакуации палестинских гражданских

Израиль готовится к широкомасштабному наземному наступлению на город Рафах на юге сектора Газа и предупреждает об эвакуации палестинского гражданского населения, планируя нанести удары по четырем батальонам ХАМАС, которые, как полагают, базируются в этом городе.

Новости Мира •   •  8786 просмотра
Израиль готовит наступление на Рафах и предупреждает об эвакуации палестинских гражданских

За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

За два года после полномасштабного вторжения России Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму почти 9 миллиардов долларов.

Война •   •  11844 просмотра
За два года Польша выделила на военную помощь для Украины около 9 миллиардов долларов - глава МИД

В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА

58-летний мужчина был ранен, когда российские войска атаковали грузовик с беспилотником возле села Осокоровка в Херсонской области, а еще двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела в Белозерке.

Война •   •  10500 просмотра
В Херсонской области россияне сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, есть пострадавший - ОВА