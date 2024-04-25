Парламент поддержал создание реестра пострадавших людей из-за агрессии рф

Верховная Рада приняла за основу законопроект №10256, которым предлагается создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

№10256 - об учете лиц, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф - за основу (295) - написал Железняк в Telegram.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью обеспечения создания Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, в котором будут осуществляться:

учет граждан, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

информационные обмены между государственными информационными системами, в части обменов информацией о фиксации вреда жизни и здоровью граждан, который был нанесен в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

учет расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Дополнение

В декабре 2023 года комитет социальной политики рекомендовал включить в повестку дня и принять за основу законопроект №10256, которым предлагается создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины.