Завтра відбудуться перші місцеві вибори у ще 6 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У неділю, 29 грудня 2019 року, у 6 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Центрвиборчкому.
Зокрема, такі вибори відбудуться у Дніпропетровській області (в 3 ОТГ), у Львівській області — (в 1 ОТГ), у Сумській області (в 1 ОТГ), у Чернівецькій області (в 1 ОТГ).
“Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 55,7 тисяч виборців”, — зазначили у повідомленні ЦВК.
Додається, що для проведення зазначених виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 136 територіальних, одномандатних виборчих округів. “Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 55 виборчих дільницях”, — підкреслили у повідомленні.
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Так, у Центрвиборчкомі нагадали, що передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування, тобто вчора, 27 грудня 2019 року. Починаючи з сьогоднішнього дня ведення передвиборної агітації після закінчення цього строку забороняється.
“Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно. Своєю чергою результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно”, — повідомили у ЦВК.
Додається, що у вказаних виборах беруть участь 22 політичні партії, які подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах.
Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 8 громадським організаціям.
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“Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міського голів 22 грудня 2019 року, становить 1 млн 988,5 тис. грн”, — поінформували у пресцентрі Комісії.
Довідково у ЦВК зазначили, що “протягом понад чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 22 грудня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 982 об’єднаних територіальних громадах. Відтак, після проведення виборів 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988”.