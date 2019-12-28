Завтра відбудуться перші місцеві вибори у ще 6 ОТГ

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У неділю, 29 грудня 2019 року, у 6 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Центрвиборчкому.