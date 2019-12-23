Перші вибори в ОТГ: у ЦВК назвали регіони із найвищою та найнижчою явкою

ukru
08:36 • 61536 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 67469 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 100528 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 100959 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 117934 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 166821 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 265841 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261710 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255141 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236330 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.6 м/с
23 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 81662 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 98261 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 103714 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 82992 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 61343 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 61536 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 100528 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 100959 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 61343 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 103714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 19243 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 101200 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 54920 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 146796 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 159120 перегляди
Актуальне
Перші вибори в ОТГ: у ЦВК назвали регіони із найвищою та найнижчою явкою

Перші вибори в ОТГ: у ЦВК назвали регіони із найвищою та найнижчою явкою

Київ • УНН

 • 23557 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Явка виборців на 20 годину 22 грудня в окремих ОТГ становила від 30% до 70%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, о 20 годині 22 грудня 2019 року завершилося голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів.

Повідомляється, що після узагальнення попередньої інформації, що надійшла до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, слід констатувати, що лідерами з явки виборців на 20 годину стали такі об’єднані територіальні громади:

– Сошичненська сільська ОТГ Камінь-Каширського району Волинської області, де явка виборців склала 69,6 %;
– Сахновецька сільська ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області – 67,7 %;
– Старосілецька сільська ОТГ Коростишівського району Житомирської області – 67 %;
– Великобудищанська сільська ОТГ Гадяцького району Полтавської області – 67 %;
– Йосипівська сільська ОТГ Новомиргородського району Кіровоградської області – 65 %.

Найнижчою явка виборців зафіксована в таких ОТГ:

– Пасічнянська сільська ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області – 29,98 %;
– Курилівська сільська ОТГ Куп’янського району Харківської області – 32,5 %;
– Тернуватська селищна ОТГ Новомиколаївського району Запорізької області – 36,2 %.

Також, зазначається, що вперше виборчий процес на місцевих виборах забезпечувався з використанням інформаційних технологій.

Станом на ранок 23 грудня чотири комісії у повному обсязі впоралися із завданням щодо введення даних про результати голосування на перших місцевих виборах в ОТГ 22 грудня 2019 року в систему. А саме:

• Зіньківська міська виборча комісія Полтавської обл.
• Великобірківська селищна виборча комісія Тернопільської обл.
• Нараївська сільська виборча комісія Тернопільської обл.
• Вікнянська сільська виборчі комісія Тернопільської обл.

Нагадаємо, перші місцеві вибори відбулися у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.69
Bitcoin
$84,159.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.72
Золото
$3,037.70
Ethereum
$1,967.87