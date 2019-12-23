Перші вибори в ОТГ: у ЦВК назвали регіони із найвищою та найнижчою явкою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Явка виборців на 20 годину 22 грудня в окремих ОТГ становила від 30% до 70%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
Так, о 20 годині 22 грудня 2019 року завершилося голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів.
Повідомляється, що після узагальнення попередньої інформації, що надійшла до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, слід констатувати, що лідерами з явки виборців на 20 годину стали такі об’єднані територіальні громади:
– Сошичненська сільська ОТГ Камінь-Каширського району Волинської області, де явка виборців склала 69,6 %;
– Сахновецька сільська ОТГ Старокостянтинівського району Хмельницької області – 67,7 %;
– Старосілецька сільська ОТГ Коростишівського району Житомирської області – 67 %;
– Великобудищанська сільська ОТГ Гадяцького району Полтавської області – 67 %;
– Йосипівська сільська ОТГ Новомиргородського району Кіровоградської області – 65 %.
Найнижчою явка виборців зафіксована в таких ОТГ:
– Пасічнянська сільська ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області – 29,98 %;
– Курилівська сільська ОТГ Куп’янського району Харківської області – 32,5 %;
– Тернуватська селищна ОТГ Новомиколаївського району Запорізької області – 36,2 %.
Також, зазначається, що вперше виборчий процес на місцевих виборах забезпечувався з використанням інформаційних технологій.
Станом на ранок 23 грудня чотири комісії у повному обсязі впоралися із завданням щодо введення даних про результати голосування на перших місцевих виборах в ОТГ 22 грудня 2019 року в систему. А саме:
• Зіньківська міська виборча комісія Полтавської обл.
• Великобірківська селищна виборча комісія Тернопільської обл.
• Нараївська сільська виборча комісія Тернопільської обл.
• Вікнянська сільська виборчі комісія Тернопільської обл.
Нагадаємо, перші місцеві вибори відбулися у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.