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Бюджет ЦВК на 2020 рік сягнув майже 550 млн грн

Бюджет ЦВК на 2020 рік сягнув майже 550 млн грн

Київ • УНН

 • 14953 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кошторис Центральної виборчої комісії на 2020 рік затверджено у сумі майже 550 млн грн за трьома бюджетними програмами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Секретаріату Комісії.

"24 грудня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було затверджено кошториси ЦВК на 2020 рік за трьома бюджетними програмами", - йдеться у повідомленні.

Так, за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" затверджено кошторис на загальну суму 59 млн 539 тис. гривень. Також за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на загальну суму 20 млн 841 тис. 900 гривень.

Окрім того, за бюджетною програмою 6731110 "Відшкодування витрат політичним партіям, пов’язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України" затверджено кошторис на загальну суму 467 млн 327 тис. 700 гривень.

Так, за трьома бюджетними програмами кошторис ЦВК на 2020 рік склав 547 708 600 грн.

Нагадаємо, 20 грудня парламентарі під час засідання Верховної Ради ухвалили за основу проект закону про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік.

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