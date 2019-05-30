Завтра відбудеться з'їзд "Європейської солідарності"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У п'ятницю, 31 травня, в Мистецькому арсеналі в центрі Києва відбудеться з'їзд політичної партії "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"). Про це УНН повідомили у прес-службі БПП.
31 травня відбудеться з'їзд партії "Європейська солідарність". Початок о 13:00. Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 10-12, Мистецький арсенал.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський своїми Указами розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.
Партія та блоки вже почали активну підготовку до участі у виборах. Зокрема, партія “Солідарність” отримала назву “Європейська Солідарність”. Також про участь у виборах заявив спів Святослав Вакарчук, який поведе на вибори партію “Голос”.