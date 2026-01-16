Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
17 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра, 17 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
