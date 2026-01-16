$43.180.08
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 23803 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 22798 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 22645 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 22523 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 22396 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 30742 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 34738 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26762 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36933 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Київ • УНН

 • 40 перегляди

17 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

17 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Завтра, 17 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- резюмували в Укренерго.

Київ відсьогодні обмежує зовнішнє освітлення: що передбачається16.01.26, 16:48 • 940 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна