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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 71313 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 85155 перегляди

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Завтра в окремих регіонах України дощ та мокрий сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вночі в Україні, вдень у східних та південно-східних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на УкрГМЦ.

Завтра в окремих регіонах України дощ та мокрий сніг

Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви (крім Закарпаття) 17-22 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 2-7° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла, у південній та західній частинах 7-12°, на Закарпатті до 15°.

На Київщині завтра вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів.

Пориви північно-західного вітру 17-22 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла;

У Києві в вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

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