Завтра в окремих регіонах України дощ та мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вночі в Україні, вдень у східних та південно-східних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на УкрГМЦ.
Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви (крім Закарпаття) 17-22 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 2-7° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла, у південній та західній частинах 7-12°, на Закарпатті до 15°.
На Київщині завтра вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів.
Пориви північно-західного вітру 17-22 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла;
У Києві в вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.