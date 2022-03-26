Завтра в отдельных регионах Украины дождь и мокрый снег

Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы (кроме Закарпатья) 17-22 м/сек.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге 2-7° тепла; днем в Украине 1-6° тепла, в южной и западной частях 7-12°, на Закарпатье до 15°.

На Киевщине завтра ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков.

Порывы северо-западного ветра 17-22 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла;

В Киеве в ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.