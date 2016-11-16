Завтра у Львові відкриють трамвайну лінію до мікрорайону Сихів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Завтра у Львові офіційно відкриють трамвайну лінію до мікрорайону Сихів, передає кореспондент УНН.
Напередодні відбудеться підписання угоди щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті.
Будівництво трамвайної колії на Сихів передбачено Генеральним планом Львова. Згідно проекту було прокладено 11,5 км колії в обидва боки по вул. Стуса вздовж пр. Червоної Калини до ринку “Санта-Барбара”. Тендер на виконання робіт виграла турецька компанія.
А тим часом минулої ночі у Львові невідомі понищили нові трамвайні зупинки, встановлені вздовж трамвайної лінії на Сихів. Йдеться про зупинки на вул. Стуса-Липова Алея та на вул. Угорській-Червоної Калини. Директор ЛКП “Львівавтодор” Олег Береза зазначив, що у нових павільйонах було подряпане скло. Зараз пошкоджені елементи вже замінили, передає прес-служба міської ради. О.Береза відзначив, що одна зупинка коштує понад сто тисяч гривень.