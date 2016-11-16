Завтра во Львове откроют трамвайную линию в микрорайон Сихов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Завтра во Львове официально откроют трамвайную линию в микрорайон Сихов, передает корреспондент УНН.
Накануне состоится подписание соглашения по кредитному финансированию проекта автоматизированного сбора оплаты за проезд в общественном транспорте.
Строительство трамвайной линии на Сихов предусмотрено Генеральным планом Львова. Согласно проекту было проложено 11,5 км пути в обе стороны по ул. Стуса вдоль пр. Красной Калины к рынку "Санта-Барбара". Тендер на выполнение работ выиграла турецкая компания.
А между тем минувшей ночью во Львове неизвестные уничтожили новые трамвайные остановки, установленные вдоль трамвайной линии на Сихов. Речь идет об остановках на ул. Стуса-Липовая Аллея и на ул. Венгерской-Красной Калины. Директор ЛКП "Львовавтодор" Олег Береза отметил, что в новых павильонах было поцарапано стекло. Сейчас поврежденные элементы уже заменили, передает пресс-служба городского совета. О.Береза отметил, что одна остановка стоит более ста тысяч гривен.