Завтра у Львові на коронавірус тестуватимуть контролерів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березнчя. УНН. У Львові другий день відбувається проведення експрес-тестування на виявлення коронавірусної інфекції у водіїв тролейбусів. Як повідомив директор ЛКП “Львівелектротранс” Андрій Свищо, сьогодні було протестовано приблизно 70 водіїв, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Як пише видання, у всіх негативний результат. Завтра проведуть тестування контролерів, касирів і водіїв автомобілів, які відвозять водіїв тролейбусів додому.
“Вчора і сьогодні у тролейбусному депо відбувається експрес-тестування на виявлення коронавірусної інфекції у водіїв наших тролейбусів. Вчора тест пройшли 75 водіїв, сьогодні теж приблизно 70 водіїв протестували. У всіх результат негативний.
Завтра тестування продовжимо. Протестуємо ще кількох водіїв тролейбусів, які залишалися, а також експрес-тестування на виявлення коронавірусу проведемо контролерам, касирам і водіям автомобілів, які розвозять водіїв електротранспорту додому”, — розповів Свищо.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.