Завтра во Львове на коронавирус будут тестировать контроллеров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 березнчя. УНН. Во Львове второй день проходит проведение экспресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции у водителей троллейбусов. Как сообщил директор ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Свищо, сегодня было протестировано около 70 водителей, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, у всех отрицательный результат. Завтра проведут тестирование контроллеров, кассиров и водителей автомобилей, которые отвозят водителей троллейбусов домой.
"Вчера и сегодня в троллейбусном депо происходит экспресс-тестирование на выявление коронавирусной инфекции у водителей наших троллейбусов. Вчера тест прошли 75 водителей, сегодня тоже примерно 70 водителей протестовали. У всех результат отрицательный.
Завтра тестирование продолжим. Протестуем еще нескольких водителей троллейбусов, которые оставались, а также экспресс-тестирование на выявление коронавируса проведем контролерам, кассирам и водителям автомобилей, которые развозят водителей электротранспорта домой", - рассказал Свищо.
Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.