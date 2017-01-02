Завтра суд розгляне клопотання про обрання арешту для С.Курченка

“Завтра в Печерському суді починається епопея обрання втретє міри запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно Курченка С.В.”, — написав він.

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Ю.Сухов повідомив, що перші два рішення про обрання запобіжного заходу для С.Курченка апеляційний суд скасував.

Адвокат також зазначив, що кримінальне провадження щодо С.Курченка з військової прокуратури передано до Головного слідчого управління ГПУ.

Нагадаємо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та під варту Сергія Курченка, якого підозрюють у вчинені тяжких злочиній в банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.