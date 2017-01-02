Завтра суд рассмотрит ходатайство об избрании ареста для С.Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Печерский районный суд Киева завтра рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для бизнесмена Сергея Курченко. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Юрий Сухов, передает УНН.
"Завтра в Печерском суде начинается эпопея избрания в третий раз меры пресечения в виде ареста в отношении Курченко С.В.", - написал он.
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Ю.Сухов сообщил, что первые два решения об избрании меры пресечения для С.Курченко апелляционный суд отменил.
Адвокат также отметил, что уголовное производство по С.Курченко из военной прокуратуры передали в Главное следственное управление ГПУ.
Напомним, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 г. о разрешении на задержание и взятие под стражу Сергея Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.