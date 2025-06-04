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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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Завозять на аеродроми непошкоджені літаки: у рф намагаються применшити масштаби втрат після удару СБУ

Київ • УНН

 • 806 перегляди

росія переміщує неушкоджені літаки на аеродроми, щоб приховати втрати 41 літака після операції СБУ "Павутина". OSINT-аналітики фіксують обгоріле летовище під неушкодженим літаком Ту-95.

Завозять на аеродроми непошкоджені літаки: у рф намагаються применшити масштаби втрат після удару СБУ

росіяни після успішної операції СБУ "Павутина", коли було уражено 41 російський літак, всіляко намагаються применшити кількість втраченої авіатехніки. Замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів, передає УНН.

Деталі

Після успішної операції СБУ "Павутина", коли було уражено 41 російський літак, ворог всіляко намагається применшити кількість втраченої авіатехніки. Як повідомляють наші джерела в СБУ, росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів.

OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з уражених аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорівший літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий Ту-95.

"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", - зазначають осінтери, публікуючи супутникові знімки аеродромів.

Нагадаємо

Служба безпеки України показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації росії.

Додамо

За підсумками спецоперації "Павутина" Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.  

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Ту-95
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
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