Завозят на аэродромы неповрежденные самолеты: в рф пытаются преуменьшить масштабы потерь после удара СБУ

$41.640.02
47.430.08
ukenru
россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
Эксклюзив
17:36 • 2594 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

16:52 • 8844 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

16:37 • 9794 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

14:27 • 13602 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
14:12 • 21041 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

13:08 • 21563 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 23407 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 20068 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 20927 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
4 июня, 10:14 • 30681 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0.8м/с
57%
752мм
Популярные новости

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

4 июня, 08:26 • 42470 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

4 июня, 09:45 • 32138 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

4 июня, 10:53 • 33024 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 18972 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 26663 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

15:03 • 12661 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 26825 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 94204 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 135519 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 227245 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 19088 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 71996 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 227245 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 144084 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 145343 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

Завозят на аэродромы неповрежденные самолеты: в рф пытаются преуменьшить масштабы потерь после удара СБУ

Киев • УНН

 • 128 просмотра

россия перемещает неповрежденные самолеты на аэродромы, чтобы скрыть потери 41 самолета после операции СБУ "Паутина". OSINT-аналитики фиксируют обгоревшее летное поле под неповрежденным самолетом Ту-95.

Завозят на аэродромы неповрежденные самолеты: в рф пытаются преуменьшить масштабы потерь после удара СБУ

россияне после успешной операции СБУ "Паутина", когда было поражено 41 российский самолет, всячески пытаются приуменьшить количество потерянной авиатехники. Вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов, передает УНН.

Детали

После успешной операции СБУ "Паутина", когда было поражено 41 российский самолет, враг всячески пытается приуменьшить количество потерянной авиатехники. Как сообщают наши источники в СБУ, россияне вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.

OSINT-аналитики также фиксируют случаи, когда на одном из пораженных аэродромов на снимках за 2 июня виден обгоревший самолет Ту-95. А на снимках за 4 июня на его месте стоит уже целый Ту-95.

"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревшее летное поле под ним", - отмечают осинтеры, публикуя спутниковые снимки аэродромов.

Напомним

Служба безопасности Украины показала уникальные кадры спецоперации "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации россии.

Добавим

По итогам спецоперации "Паутина" Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета вследствие спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.  

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ту-95
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9