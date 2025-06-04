Завозят на аэродромы неповрежденные самолеты: в рф пытаются преуменьшить масштабы потерь после удара СБУ
Киев • УНН
россия перемещает неповрежденные самолеты на аэродромы, чтобы скрыть потери 41 самолета после операции СБУ "Паутина". OSINT-аналитики фиксируют обгоревшее летное поле под неповрежденным самолетом Ту-95.
россияне после успешной операции СБУ "Паутина", когда было поражено 41 российский самолет, всячески пытаются приуменьшить количество потерянной авиатехники. Вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов, передает УНН.
Детали
После успешной операции СБУ "Паутина", когда было поражено 41 российский самолет, враг всячески пытается приуменьшить количество потерянной авиатехники. Как сообщают наши источники в СБУ, россияне вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.
OSINT-аналитики также фиксируют случаи, когда на одном из пораженных аэродромов на снимках за 2 июня виден обгоревший самолет Ту-95. А на снимках за 4 июня на его месте стоит уже целый Ту-95.
"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревшее летное поле под ним", - отмечают осинтеры, публикуя спутниковые снимки аэродромов.
Напомним
Служба безопасности Украины показала уникальные кадры спецоперации "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации россии.
Добавим
По итогам спецоперации "Паутина" Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета вследствие спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.