Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня

В Україні триває завершальний етап опалювального сезону. У низці регіонів, зокрема на заході та півдні, через потепління вже почали відключати централізоване опалення, тоді як в інших областях котельні продовжують працювати у штатному режимі. Водночас критична інфраструктура забезпечується резервними джерелами живлення, а комунальні служби готуються до можливих відключень електроенергії.

Яка ситуація в регіонах станом на 14 березня пояснив Штаб згуртованих громад, пише УНН.

Деталі

Регіони поступово готуються до завершення опалювального сезону. У низці міст вже припинили теплопостачання або ж понизили подачу тепла у денні години. Проте, котельні і далі працюють, а громади роблять все можливе для того, щоб стабільно дійти до завершення опалювального сезону - ідеться у повідомленні.

Вінницька область

В області триває опалювальний сезон. Комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Усі заклади освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери забезпечені теплом. Крім того, тепло отримують 1 287 житлових будинків, з яких 432 оснащені індивідуальними тепловими пунктами.

Волинська область

Житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інші споживачі повністю забезпечені теплом. На випадок відключень електроенергії обʼєкти житлово-комунального господарства, заклади освіти та охорони здоровʼя мають генератори.

Дніпропетровська область

Наразі в роботі перебуває 98% котелень області. У Зеленодольській громаді призупинено теплопостачання в 104 житлових будинків. У Кривому Розі відсутнє теплопостачання у 77 будинках. Крім того, декілька сотень будинків отримують теплоносій із заниженою температурою. Наразі в місті тривають роботи з відновлення опалення, працює 29 бригад.

Донецька область

В області працює 132 котельні. У звʼязку з безпековою ситуацією, опалювальний сезон не розпочали у Покровській громаді. На випадок тривалих відключень світла, генераторами різної потужності оснащено 233 об’єкти теплового та водопровідно-каналізаційного господарства.

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Житомирська область

В області працюють всі 926 котелень. Джерелами живлення забезпечено обʼєкти теплоенергетики, заклади охорони здоровʼя, установи соціальної сфери та заклади освіти. Тривають роботи із встановлення і запуску когенераційних установок.

Закарпатська область

Опалювальний сезон проходить стабільно. Працює 1 306 котелень. Повністю теплом забезпечені всі житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери. У закладах освіти встановлено 902 генератори, у закладах охорони здоров’я – 305. Обʼєкти водопровідно-каналізаційного господарства мають 103 генератори.

Запорізька область

Наразі в області працює 192 котелень із 201. Через атаку 8 березня відсутнє опалення в одному дитячому садочку, двох закладах освіти та 2 закладах охорони здоровʼя. Згідно з розпорядженням сільського голови, з 5 березня завершено опалювальний сезон в одному дошкільному закладі та трьох закладах освіти Степненської громади. Органи місцевого самоврядування, підприємства та установи області мають майже 2 000 генераторів.

Івано-Франківська область

В області працюють 815 котелень, які повністю забезпечують споживачів теплом. Котельні підприємств теплоенергетики забезпечені резервними джерелами живлення на понад 98%. Генератори також мають основні насосні станції області. За умови повного знеструмлення, послуги з централізованого водопостачання можуть надаватись у більшості населених пунктів протягом 5-7 діб. Триває робота з розширення потужностей резервних джерел живлення.

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Київська область

Теплом забезпечені всі дитячі садочки, школи, лікарні та житлові будинки. У роботі перебуває 1 377 котелень. Створено запас деревного палива, пелет та вугілля.

На підприємствах життєзабезпечення та об’єктах соціального призначення наявні 5 984 генератори.

Кіровоградська область

Опалювальний сезон триває стабільно. У роботі перебувають всі 397 котелень. Повністю опалюються житлові будинки, лікарні, дошкільні заклади, заклади освіти та соціального захисту населення.

Луганська область

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з Луганщини забезпечено подачу тепла. Зокрема, постачаються генератори та інше обладнання, яке необхідне для стабільного проходження опалювального сезону. Крім того, місця проживання забезпечені дровами, вугіллям та пелетами.

Львівська область

Сьогодні, 14 березня, у Львові планують відновити теплопостачання до житлових будинків через значне похолодання. Раніше, 7 березня, подача тепла була припинена через підвищення температури повітря. В області всі споживачі забезпечені теплом. Заклади соціальної сфери, водопровідно-каналізаційні та теплопостачальні підприємства області забезпечені генераторами.

Миколаївська область

В області триває опалювальний сезон. Тепло отримують всі споживачі. Створено парк генераторів, який налічує 3 178 одиниць. Ними забезпечені обʼєкти критичної інфраструктури, комунальні заклади, обʼєкти соціальної сфери тощо. Триває будівництво і встановлення сонячних електростанцій та когенераційних установок. У 2025 році планується впровадити 15 одиниць генеруючого обладнання, загальною потужністю 19,55 МВт.

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Одеська область

В області тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих атак на обʼєкти критичної інфраструктури. Без електропостачання досі залишаються понад 1 тис. мешканців області, для низки споживачів запроваджено графіки погодинних відключень. Водночас теплопостачання та водопостачання працюють у сталому режимі.

Полтавська область

Теплом забезпечені всі споживачі. На об’єктах критичної інфраструктури тепло-, водопостачання і водовідведення області встановлено 340 генераторів. Триває перепідключення котелень на окремі лінії. Насосні станції підключені до захищених мереж електропостачання.

Рівненська область

Опаленням забезпечені всі житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. У зв’язку з підвищеною температурою повітря в Рівному всі котельні переведені в мінімальний режим роботи. Теплоносій подається лише в темну пору доби. Повного припинення подачі тепла поки не передбачається. Резервними джерелами живлення обладнано лікарні, школи та інші об’єкти соціальної інфраструктури. Сформовано необхідний запас палива, а також паливно-мастильних матеріалів.

Сумська область

У роботі перебувають всі котельні області. Вони повністю забезпечують споживачів теплом. Підприємства водопровідно-каналізаційного та теплового господарства забезпечені 289 генераторами. Через ворожі атаки без світла залишаються понад 11 тис. споживачів у 107 прифронтових населених пунктах. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

У Херсоні поступово завершують опалювальний сезон

Тернопільська область

У містах Тернопіль та Чортків ухвалено рішення про призупинення опалювального сезону. Наразі в області працює 1 021 котельня, яка забезпечує теплом обʼєкти соціальної сфери. У житлові будинки централізоване теплопостачання вже не подається. Автономними джерелами живлення забезпечено понад 1 800 об’єктів критичної інфраструктури, навчальних закладів, бюджетних установ та організацій. Запроваджуються сонячні електростанції та когенераційні установки.

Харківська область

Опалювальний сезон триває у 48 громадах області. У ще 8 громадах він не був розпочатий через безпекову ситуацію. У Харкові, у звʼязку з підвищенням температури повітря, теплоносій подається лише в темну пору доби. Повного припинення подачі тепла поки не передбачається. Підприємства теплопостачання, водопостачання та водовідведення області забезпечені 1 284 генераторами, а також запасом палива на 3 доби.

Херсонська область

На Херсонщині завершено опалювальний сезон. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко підписав розпорядження, згідно з яким 12 березня завершився опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери, а також інших споживачів централізованого опалення. Для мешканців будинків і квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період завершиться 30 квітня поточного року.

Хмельницька область

У населених пунктах, де наявне централізоване опалення, триває опалювальний сезон. На обʼєктах теплоенергетики встановлено 32 когенераційні установки. Наразі, через покращення погодних умов, у Хмельницькому знижено рівень постачання тепла. При цьому рішення щодо закінчення опалювального сезону ще не було.

Черкаська область

В області працює 127 котелень, які подають тепло для понад 142 тис. споживачів. Теплопостачання також здійснюється для лікарень, шкіл та дитячих садочків, які мають власні котельні. Для роботи в разі відключень світла заклади соціальної сфери забезпечені генераторами.

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Чернівецька область

В області працює 662 котельні, які забезпечують теплопостачання житлових будинків та закладів соціальної сфери. Через проведення термомодернізаційних робіт тепло не подається до одного ліцею та одного дитячого садочка. Враховуючи підвищення температури повітря, "Чернівцітеплокомуненерго" обмежить подачу тепла вдень, у нічні години теплопостачання відновлюватимуть.

Чернігівська область

Теплом споживачів забезпечують 694 котельні. На випадок відключень електроенергії об’єкти життєзабезпечення, соціальної сфери та зв’язку забезпечені понад 2,5 тис. генераторів. Триває робота із встановлення когенераційних установок, одна з них вже запущена в роботу.