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Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Киев • УНН

 • 106745 просмотра

В Украине постепенно завершается отопительный сезон, в некоторых регионах уже выключают отопление. Котельные работают, обеспечивая теплом социальные объекты и жилые дома.

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

В Украине продолжается завершающий этап отопительного сезона. В ряде регионов, в частности на западе и юге, из-за потепления уже начали отключать централизованное отопление, в то время как в других областях котельные продолжают работать в штатном режиме. В то же время критическая инфраструктура обеспечивается резервными источниками питания, а коммунальные службы готовятся к возможным отключениям электроэнергии.

Какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта объяснил Штаб сплоченных общин, пишет УНН.

Детали

Регионы постепенно готовятся к завершению отопительного сезона. В ряде городов уже прекратили теплоснабжение или же понизили подачу тепла в дневные часы. Однако, котельные и дальше работают, а общины делают все возможное для того, чтобы стабильно дойти до завершения отопительного сезона

- говорится в сообщении.

 Винницкая область

В области продолжается отопительный сезон. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Все учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы обеспечены теплом. Кроме того, тепло получают 1 287 жилых домов, из которых 432 оснащены индивидуальными тепловыми пунктами.

Волынская область

Жилые дома, школы, больницы, детские сады и другие потребители полностью обеспечены теплом. На случай отключений электроэнергии объекты жилищно-коммунального хозяйства, учреждения образования и здравоохранения имеют генераторы.

Днепропетровская область

Сейчас в работе находится 98% котельных области. В Зеленодольской общине приостановлено теплоснабжение в 104 жилых домов. В Кривом Роге отсутствует теплоснабжение в 77 домах. Кроме того, несколько сотен домов получают теплоноситель с заниженной температурой. Сейчас в городе продолжаются работы по восстановлению отопления, работает 29 бригад. 

Донецкая область

В области работает 132 котельные. В связи с ситуацией с безопасностью, отопительный сезон не начали в Покровской общине. На случай длительных отключений света, генераторами разной мощности оснащены 233 объекта теплового и водопроводно-канализационного хозяйства.

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Житомирская область

В области работают все 926 котельных. Источниками питания обеспечены объекты теплоэнергетики, учреждения здравоохранения, учреждения социальной сферы и учреждения образования. Продолжаются работы по установке и запуску когенерационных установок.

Закарпатская область

Отопительный сезон проходит стабильно. Работает 1 306 котельных. Полностью теплом обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы. В учреждениях образования установлено 902 генератора, в учреждениях здравоохранения – 305. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства имеют 103 генератора.

Запорожская область

Сейчас в области работает 192 котельных из 201. Из-за атаки 8 марта отсутствует отопление в одном детском саду, двух учреждениях образования и 2 учреждениях здравоохранения. Согласно распоряжению сельского головы, с 5 марта завершен отопительный сезон в одном дошкольном учреждении и трех учреждениях образования Степненской общины. Органы местного самоуправления, предприятия и учреждения области имеют почти 2 000 генераторов.

Ивано-Франковская область

В области работают 815 котельных, которые полностью обеспечивают потребителей теплом. Котельные предприятий теплоэнергетики обеспечены резервными источниками питания на более 98%. Генераторы также имеют основные насосные станции области. При условии полного обесточивания, услуги по централизованному водоснабжению могут предоставляться в большинстве населенных пунктов в течение 5-7 суток. Продолжается работа по расширению мощностей резервных источников питания.

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Киевская область

Теплом обеспечены все детские сады, школы, больницы и жилые дома. В работе находится 1 377 котельных. Создан запас древесного топлива, пеллет и угля.

На предприятиях жизнеобеспечения и объектах социального назначения имеются 5 984 генератора.

Кировоградская область

Отопительный сезон продолжается стабильно. В работе находятся все 397 котельных. Полностью отапливаются жилые дома, больницы, дошкольные учреждения, учебные заведения и учреждения социальной защиты населения.

Львовская область

Сегодня, 14 марта, во Львове планируют возобновить теплоснабжение в жилые дома из-за значительного похолодания. Ранее, 7 марта, подача тепла была прекращена из-за повышения температуры воздуха. В области все потребители обеспечены теплом. Учреждения социальной сферы, водопроводно-канализационные и теплоснабжающие предприятия области обеспечены генераторами.

Николаевская область

В области продолжается отопительный сезон. Тепло получают все потребители. Создан парк генераторов, который насчитывает 3 178 единиц. Ими обеспечены объекты критической инфраструктуры, коммунальные учреждения, объекты социальной сферы и т.д. Продолжается строительство и установка солнечных электростанций и когенерационных установок. В 2025 году планируется внедрить 15 единиц генерирующего оборудования, общей мощностью 19,55 МВт.

Одесская область

В области продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских атак на объекты критической инфраструктуры. Без электроснабжения до сих пор остаются более 1 тыс. жителей области, для ряда потребителей введены графики почасовых отключений. В то же время теплоснабжение и водоснабжение работают в постоянном режиме.

Полтавская область

Теплом обеспечены все потребители. На объектах критической инфраструктуры тепло-, водоснабжения и водоотвода области установлено 340 генераторов. Продолжается переподключение котельных на отдельные линии. Насосные станции подключены к защищенным сетям электроснабжения.

Ровенская область

Отоплением обеспечены все жилые дома и объекты инфраструктуры. В связи с повышенной температурой воздуха в Ровно все котельные переведены в минимальный режим работы. Теплоноситель подается только в темное время суток. Полного прекращения подачи тепла пока не предвидится. Резервными источниками питания оборудованы больницы, школы и другие объекты социальной инфраструктуры. Сформирован необходимый запас топлива, а также горюче-смазочных материалов.

Сумская область

В работе находятся все котельные области. Они полностью обеспечивают потребителей теплом. Предприятия водопроводно-канализационного и теплового хозяйства обеспечены 289 генераторами. Из-за вражеских атак без света остаются более 11 тыс. потребителей в 107 прифронтовых населенных пунктах. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Тернопольская область

В городах Тернополь и Чертков принято решение о приостановлении отопительного сезона. Сейчас в области работает 1 021 котельная, которая обеспечивает теплом объекты социальной сферы. В жилые дома централизованное теплоснабжение уже не подается. Автономными источниками питания обеспечено более 1 800 объектов критической инфраструктуры, учебных заведений, бюджетных учреждений и организаций. Внедряются солнечные электростанции и когенерационные установки.

Харьковская область

Отопительный сезон продолжается в 48 громадах области.

В еще 8 громадах он не был начат из-за ситуации с безопасностью. В Харькове, в связи с повышением температуры воздуха, теплоноситель подается только в темное время суток.Полного прекращения подачи тепла пока не предвидится.Предприятия теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения области обеспечены 1 284 генераторами, а также запасом топлива на 3 суток.

Херсонская область

На Херсонщине завершен отопительный сезон. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко подписал распоряжение, согласно которому 12 марта завершился отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы, а также других потребителей централизованного отопления. Для жителей домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, отопительный период завершится 30 апреля текущего года.

Хмельницкая область

В населенных пунктах, где имеется централизованное отопление, продолжается отопительный сезон. На объектах теплоэнергетики установлено 32 когенерационные установки. Сейчас, из-за улучшения погодных условий, в Хмельницком снижен уровень поставок тепла. При этом решения об окончании отопительного сезона еще не было.

Черкасская область

В области работает 127 котельных, которые подают тепло для более 142 тыс. потребителей. Теплоснабжение также осуществляется для больниц, школ и детских садов, которые имеют собственные котельные. Для работы в случае отключений света учреждения социальной сферы обеспечены генераторами.

Черновицкая область

В области работает 662 котельные, которые обеспечивают теплоснабжение жилых домов и учреждений социальной сферы. Из-за проведения термомодернизационных работ тепло не подается в один лицей и один детский сад. Учитывая повышение температуры воздуха, "Черновцытеплокоммунэнерго" ограничит подачу тепла днем, в ночные часы теплоснабжение будут восстанавливать.

Черниговская область

Теплом потребителей обеспечивают 694 котельные. На случай отключений электроэнергии объекты жизнеобеспечения, социальной сферы и связи обеспечены более 2,5 тыс. генераторов. Продолжается работа по установке когенерационных установок, одна из них уже запущена в работу.

Алина Волянская

Алина Волянская

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