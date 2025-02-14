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Україні до наступного опалювального сезону потрібно буде закупити щонайменше 3 млрд кубів газу - Харченко

Україні до наступного опалювального сезону потрібно буде закупити щонайменше 3 млрд кубів газу - Харченко

Київ • УНН

 • 26106 перегляди

Експерт заявив, що Україні необхідно закупити не менше 3 млрд кубометрів газу замість запланованого 1 млрд. Закачування газу має розпочатися вже у травні для успішного проходження опалювального сезону.

Україні під час підготовки до наступного опалювального сезону потрібно закупити щонайменше три мільярди кубометрів газу, а не один. Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Проблема в тому, що ми традиційно накопичуємо газ для проходження опалювального сезону влітку, здебільшого з власного видобутку. І зараз складається ситуація, коли частково потужності будуть відновлені, частково – ні, і ми точно не зможемо за рахунок газу власного видобутку готуватися до наступного сезону. Дефіцит зараз оцінюється по-різному. Міністерство енергетики офіційно оголосило про необхідність закупити один мільярд кубометрів. Я вважаю, що це абсолютно нереальна цифра. Мінімум три, а можливо й більше", – сказав Харченко.

Він зазначив, що ситуація з фінансуванням Нафтогазу викликає занепокоєння, оскільки, на його думку, компанія не має достатньо коштів для закупівлі необхідного газу.

Він припустив, що саме нестача фінансів може пояснити, чому нинішні закупівлі здійснюються, наприклад, через Укртрансгаз, а не безпосередньо через Нафтогаз.

Харченко наголосив, що для проходження наступного опалювального сезону закачування газу слід розпочати вже в травні, адже без цього фізично не вдасться вчасно імпортувати необхідні обсяги. Водночас він висловив стурбованість відсутністю чітких сигналів від уряду щодо вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо

У Групі Нафтогаз раніше повідомляли, що в Україні видобуток газу в 2024 році збільшили до 13,9 куб. м, що на 5,3% більше, ніж роком раніше.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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