Украине до следующего отопительного сезона нужно будет закупить не менее 3 млрд кубов газа - Харченко

Украине при подготовке к следующему отопительному сезону нужно закупить не менее трех миллиардов кубометров газа, а не один. Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Проблема в том, что мы традиционно накапливаем газ для прохождения отопительного сезона летом, в основном из собственной добычи. И сейчас складывается ситуация, когда частично мощности будут восстановлены, частично - нет, и мы точно не сможем за счет газа собственной добычи готовиться к следующему сезону. Дефицит сейчас оценивается по-разному. Министерство энергетики официально объявило о необходимости закупить один миллиард кубометров. Я считаю, что это абсолютно нереальная цифра. Минимум три, а возможно и больше", - сказал Харченко.

Он отметил, что ситуация с финансированием Нафтогаза вызывает беспокойство, поскольку, по его мнению, компания не имеет достаточно средств для закупки необходимого газа.

Он предположил, что именно нехватка финансов может объяснить, почему нынешние закупки осуществляются, например, через Укртрансгаз, а не напрямую через Нафтогаз.

Харченко отметил, что для прохождения следующего отопительного сезона закачку газа следует начать уже в мае, ведь без этого физически не удастся вовремя импортировать необходимые объемы. В то же время он выразил обеспокоенность отсутствием четких сигналов от правительства по решению этой проблемы.

Напомним

В Группе Нафтогаз ранее сообщали, что в Украине добычу газа в 2024 году увеличили до 13,9 куб. м, что на 5,3% больше, чем годом ранее.