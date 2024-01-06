"Затримка" із передачею винищувачів F-16 від Данії: у Повітряних силах відреагували

Інформацію про затримку з передачею Україні винищувачів F-16 оприлюднили не офіційні особи Данії і навіть не данські ЗМІ. На це в ефірі "Ми-Україна" звернув увагу речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає УНН.

"Тут треба розбиратися. Розбиратися дуже просто - заходимо на першоджерело, читаємо… Дивимося на сайт міністерства оборони Данії - жодних заяв я не побачив… Видання берлінське (яке першим дало інформацію про затримку з передачею F-16 - ред.), воно посилається на якісь там свої джерела і так далі. Тому, оце відразу підхоплюється і одразу стає таким мейнстрімом в наших ЗМІ. Всі розуміють, наскільки чутлива тема для нас F-16", - пояснив Ігнат.

Водночас він наголосив - командування Повітряних сил постійно контактує зі ЗМІ та надає всю інформацію про підготовку українських пілотів.

"Ми проходимо процес підготовки в надзвичайно швидкі терміни, які жодна держава не проходила. Ви знаєте, що на F-16 в черзі стоять багато країн. І не тільки на самі літаки, а і на інструкторів, які зможуть перенавчити зі старої радянської техніки чи з іншої на цей літак. Тому процес непростий. Україні дали зелене світло, Україна робить це на різних світових майданчиках - і Британія, і Сполучені Штати, і Данія зокрема. Тому які там джерела, що там відбувається - я не можу підтвердити. Тому що не хочуть ні в Сполучених Штатах, ні в Данії подробиці розкривати", - розповів речник Повітряних сил.

Передача Данією перших літаків F-16 Україні затримується на півроку - ЗМІ