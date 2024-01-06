"Задержка" с передачей истребителей F-16 от Дании: в Воздушных силах отреагировали

Информацию о задержке с передачей Украине истребителей F-16 обнародовали не официальные лица Дании и даже не датские СМИ. На это в эфире "Мы-Украина" обратил внимание спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает УНН.

"Здесь надо разбираться. Разбираться очень просто - заходим на первоисточник, читаем... Смотрим на сайт министерства обороны Дании - никаких заявлений я не увидел... Издание берлинское (которое первым дало информацию о задержке с передачей F-16 - ред.), оно ссылается на какие-то там свои источники и так далее. Поэтому, это сразу подхватывается и сразу становится таким мейнстримом в наших СМИ. Все понимают, насколько чувствительна тема для нас F-16", - пояснил Игнат.

В то же время он отметил - командование Воздушных сил постоянно контактирует со СМИ и предоставляет всю информацию о подготовке украинских пилотов.

"Мы проходим процесс подготовки в чрезвычайно быстрые сроки, которые ни одно государство не проходило. Вы знаете, что на F-16 в очереди стоят многие страны. И не только на сами самолеты, а и на инструкторов, которые смогут переобучить со старой советской техники или с другой на этот самолет. Поэтому процесс непростой. Украине дали зеленый свет, Украина делает это на разных мировых площадках - и Великобритания, и Соединенные Штаты, и Дания в частности. Поэтому какие там источники, что там происходит - я не могу подтвердить. Потому что не хотят ни в Соединенных Штатах, ни в Дании подробности раскрывать", - рассказал представитель Воздушных сил.

Передача Данией первых самолетов F-16 Украине задерживается на полгода - СМИ