Затримання за порушення правил мобілізації може тривати до трьох годин - заступниця начальника РТЦК

У разі непокори співробітникам поліції чи ТЦК, затримання громадян може тривати до трьох годин. У випадку застосування фізичного впливу, цей термін може бути продовжений до трьох діб.

Про це повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак під час брифінгу, передає УНН.

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Попри запевнення омбудсмена України про зменшення кількості так званої бусифікації, в мережі все одно з'являються відео з такими випадками, коли чоловіків насильно затримують співробітники ТЦК.

Термін бусифікація шириться в громадянському суспільстві, але від чого він відходить — у нас на законодавчому рівні нормативною постановою, відповідно до Кабінету Міністрів України, дозволено співробітникам поліції у складі груп оповіщення і співробітникам військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснювати розшук громадян, які якимось чином ухиляються від встановлених правил військового обліку, обов'язку. Так, це охоплює питання затримання і доставлення до приміщення ТЦК. Це дійсно законодавчо врегульовано - каже Козак.

Вона зазначила, що те, що ми бачимо в мережах, потребує коментаря.

Якщо йдеться про дії співробітників ТЦК, то важливо дивитися повні відео.

На моїй практиці що відбувається — громадяни, які перебувають у розшуку і про це є дійсно встановлений факт передачі повідомлення до компетентних органів Національної поліції, їм пропонується добровільно прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення даних або усунення тих перешкод, які сприяли їх передачі в розшук. У разі якщо громадянин чинить злісну непокору, я повторюю, або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК, про це є також відповідна норма в Кодексі України про адміністративні правопорушення, яка дозволяє співробітникам поліції здійснити під протокол адміністративне затримання такого громадянина, що має певний термін — до трьох годин - розповідає заступниця начальника РТЦК.

Вона пояснила, що в разі, якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного впливу до військовослужбовців, термін затримання може тривати навіть три доби.

Щодо роликів, на яких люди, за словами громадськості, насильно поміщають у транспортні засоби, то, аналізуючи їх повну картину, можна зробити висновок, що це була непокора, що підтверджувалося адміністративним протоколом про затримання. Після доставлення органами Національної поліції або ТЦК на людину накладається відповідне адміністративне стягнення у вигляді штрафу або санкції, передбаченої Кодексом України про адміністративні затримання. Це є частиною практики та одним із механізмів законодавчого врегулювання.

Але, знову ж таки, це не так мобілізація, як усунення порушень з боку громадян, які тим чи іншим чином ігнорують правила, встановлені військовим обліком і перебуванням на обліку - підсумувала Козак.

Раніше

Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що міністерство має пропозиції, які будуть обговорювати в Кабміні, проведення реформ, щоб в майбутньому не було так званої "бусифікації", коли чоловіків примусово мобілізують до лав ЗСУ.