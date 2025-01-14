Задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до трех часов - заместитель начальника РТЦК

В случае неповиновения сотрудникам полиции или ТЦК, задержание граждан может длиться до трех часов. В случае применения физического воздействия, этот срок может быть продлен до трех суток.

Об этом сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак во время брифинга, передает УНН.

Детали

Несмотря на заверения омбудсмена Украины об уменьшении количества так называемой бусификации, в сети все равно появляются видео с такими случаями, когда мужчин насильно задерживают сотрудники ТЦК.

Термин бусификация ширится в гражданском обществе, но от чего он отходит - у нас на законодательном уровне нормативным постановлением, в соответствии с Кабинетом Министров Украины, разрешено сотрудникам полиции в составе групп оповещения и сотрудникам военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществлять розыск граждан, которые каким-то образом уклоняются от установленных правил воинского учета, обязанности. Да, это охватывает вопрос задержания и доставки в помещение ТЦК. Это действительно законодательно урегулировано - говорит Козак.

Она отметила, что то, что мы видим в сетях, требует комментария.

Если речь идет о действиях сотрудников ТЦК, то важно смотреть полные видео.

На моей практике что происходит - граждане, которые находятся в розыске и об этом действительно установлен факт передачи сообщения в компетентные органы Национальной полиции, им предлагается добровольно проследовать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных или устранения тех препятствий, которые способствовали их передаче в розыск. В случае если гражданин оказывает злостное неповиновение, я повторяю, или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, об этом есть также соответствующая норма в Кодексе Украины об административных правонарушениях, которая позволяет сотрудникам полиции осуществить под протокол административное задержание такого гражданина, что имеет определенный срок - до трех часов - рассказывает заместитель начальника РТЦК.

Она пояснила, что в случае, если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия к военнослужащим, срок задержания может длиться даже трое суток.

Относительно роликов, на которых люди, по словам общественности, насильно помещают в транспортные средства, то, анализируя их полную картину, можно сделать вывод, что это было неповиновение, что подтверждалось административным протоколом о задержании. После доставки органами Национальной полиции или ТЦК на человека накладывается соответствующее административное взыскание в виде штрафа или санкции, предусмотренной Кодексом Украины об административных задержаниях. Это является частью практики и одним из механизмов законодательного урегулирования.

Но, опять же, это не так мобилизация, как устранение нарушений со стороны граждан, которые тем или иным образом игнорируют правила, установленные военным учетом и пребыванием на учете - подытожила Козак.

Ранее

Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что министерство имеет предложения, которые будут обсуждать в Кабмине, проведение реформ, чтобы в будущем не было так называемой «бусификации», когда мужчин принудительно мобилизуют в ряды ВСУ.