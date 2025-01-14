Задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до трех часов - заместитель начальника РТЦК

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 119953 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 117091 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 123336 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 225845 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 284433 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 224759 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 282898 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 150114 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128903 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116508 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дрон оккупантов атаковал жилой дом в Чугуеве: пострадал маленький ребенок

Дрон оккупантов атаковал жилой дом в Чугуеве: пострадал маленький ребенок

14 января, 01:43 • 75556 просмотра
КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

14 января, 02:32 • 39250 просмотра
Новая атака беспилотников на российский энгельс: что известно об инциденте

Новая атака беспилотников на российский энгельс: что известно об инциденте

14 января, 02:53 • 47083 просмотра
Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

14 января, 03:09 • 83016 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

08:13 • 66705 просмотра
публикации
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 108231 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 111286 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 111563 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

13 января, 14:45 • 119949 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13 января, 13:30 • 116901 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

08:13 • 66705 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 97780 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 106329 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 103952 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 105509 просмотра
Актуальное
Задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до трех часов - заместитель начальника РТЦК

Задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до трех часов - заместитель начальника РТЦК

Киев  •  УНН

 • 10847 просмотра

Read in English

Заместитель начальника РТЦК объяснила правила задержания за нарушение воинского учета. За неповиновение задержание может длиться до 3 часов, а при физическом сопротивлении - до 3 суток.

В случае неповиновения сотрудникам полиции или ТЦК, задержание граждан может длиться до трех часов. В случае применения физического воздействия, этот срок может быть продлен до трех суток.

Об этом сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак во время брифинга, передает УНН.

Детали

Несмотря на заверения омбудсмена Украины об уменьшении количества так называемой бусификации, в сети все равно появляются видео с такими случаями, когда мужчин насильно задерживают сотрудники ТЦК.

Термин бусификация ширится в гражданском обществе, но от чего он отходит - у нас на законодательном уровне нормативным постановлением, в соответствии с Кабинетом Министров Украины, разрешено сотрудникам полиции в составе групп оповещения и сотрудникам военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществлять розыск граждан, которые каким-то образом уклоняются от установленных правил воинского учета, обязанности. Да, это охватывает вопрос задержания и доставки в помещение ТЦК. Это действительно законодательно урегулировано

- говорит Козак.

Она отметила, что то, что мы видим в сетях, требует комментария.

Если речь идет о действиях сотрудников ТЦК, то важно смотреть полные видео.

На моей практике что происходит - граждане, которые находятся в розыске и об этом действительно установлен факт передачи сообщения в компетентные органы Национальной полиции, им предлагается добровольно проследовать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных или устранения тех препятствий, которые способствовали их передаче в розыск. В случае если гражданин оказывает злостное неповиновение, я повторяю, или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, об этом есть также соответствующая норма в Кодексе Украины об административных правонарушениях, которая позволяет сотрудникам полиции осуществить под протокол административное задержание такого гражданина, что имеет определенный срок - до трех часов

- рассказывает заместитель начальника РТЦК.

Она пояснила, что в случае, если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия к военнослужащим, срок задержания может длиться даже трое суток.

Относительно роликов, на которых люди, по словам общественности, насильно помещают в транспортные средства, то, анализируя их полную картину, можно сделать вывод, что это было неповиновение, что подтверждалось административным протоколом о задержании. После доставки органами Национальной полиции или ТЦК на человека накладывается соответствующее административное взыскание в виде штрафа или санкции, предусмотренной Кодексом Украины об административных задержаниях. Это является частью практики и одним из механизмов законодательного урегулирования.

Но, опять же, это не так мобилизация, как устранение нарушений со стороны граждан, которые тем или иным образом игнорируют правила, установленные военным учетом и пребыванием на учете

- подытожила Козак.

Ранее

Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что министерство имеет предложения, которые будут обсуждать в Кабмине, проведение реформ, чтобы в будущем не было так называемой «бусификации», когда мужчин принудительно мобилизуют в ряды ВСУ. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы