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Затримано осіб, яких підозрюють у виготовленні та збуті підроблених ліків в містах України

Затримано осіб, яких підозрюють у виготовленні та збуті підроблених ліків в містах України

Київ • УНН

 • 9418 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Правоохоронці затримали осіб, яких підозрюють у виготовленні та збуті підроблених лікарських засобів на території Києва та інших міст України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"У середу, 25 березня 2020 року, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 слідчі ГУНП у місті Києві спільно з працівниками ГУКЗЕ СБ України ліквідували нелегальне виробництво лікарських засобів та затримали осіб, які налагодили їх збут на території міста Києва, а також в інших містах України у особливо великих розмірах",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підпільне виробництво здійснювалося у нежитловому приміщенні у Харкові за допомогою спеціального устаткування. Готову продукцію зловмисники маркували під відомих українських виробників та реалізовували на території міста Києва, Київської та інших областей України через інтернет-магазини та поштові відділення.
"Під час проведення 16 санкціонованих обшуків за місцем виробництва, адресами проживання та в автомобілях фігурантів виявлено обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, близько півтисячі ампул з порошкоподібною речовиною білого кольору, фасувальний матеріал для готової продукції, чорнові записи та інші речові докази",-зазначається в повідомленні.

Також наразі трьом особам, у тому числі організатору нелегального бізнесу готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 321-1(фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили схему поставки контрафактних ліків.

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