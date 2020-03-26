Задержаны лица, подозреваемые в изготовлении и сбыте поддельных лекарств в городах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Правоохранители задержали лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных лекарственных средств на территории Киева и других городов Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
“В среду, 25 марта 2020 года, по процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7 следователи ГУНП в городе Киеве совместно с работниками ГУКЗЕ СБ Украины ликвидировали нелегальное производство лекарственных средств и задержали лиц, которые наладили их сбыт на территории города Киева, а также в других городах Украины в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения.
“Во время проведения 16 санкционированных обысков по месту производства, адресами проживания и в автомобилях фигурантов обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства”, — отмечается в сообщении.
Также пока трем лицам, в том числе организатору нелегального бизнеса готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Полтавщине разоблачили схему поставки контрафактных лекарств.