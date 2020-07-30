Затримання найманців "Вагнера" у Білорусі: Україна розглядає можливість екстрадиції частини затриманих

За словами Кривоноса, він вже звертався з цим питанням в МЗС України.

“А чи не розглянути нам таку пропозицію, щоб вони нам були видані по екстрадиції? Це питання обговорюється, яким чином (це зробити). Це було б непогано”, — сказав Кривоніс.

Він вважає, що “це б посилило нормальні відносини України і Білорусі, дало б поштовх до поліпшення відносин”.

І додав: “І відбило би бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни”.

За даними білоруської сторони, в ніч на середу в санаторії під Мінськом було затримано 32 людини, яких називають співробітниками приватної військової компанії “Вагнер”. Ще одна людина була затримана на півдні Білорусі. Стосовно затриманих ведеться перевірка. Імена частини з 33 затриманих в Білорусі числяться в українській базі “Миротворець” як учасники військового конфлікту на Донбасі на боці бойовиків так званих “народних республік”.