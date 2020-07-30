Затримання найманців "Вагнера" у Білорусі: Україна розглядає можливість екстрадиції частини затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Київ розглядає можливість подачі запиту на видачу уродженців України, затриманих в Білорусі разом з співробітниками приватної військової компанії Вагнера. Про це повідомив в середу заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос в ефірі одного з українських телеканалів, зазначає УНН.
За словами Кривоноса, він вже звертався з цим питанням в МЗС України.
“А чи не розглянути нам таку пропозицію, щоб вони нам були видані по екстрадиції? Це питання обговорюється, яким чином (це зробити). Це було б непогано”, — сказав Кривоніс.
Він вважає, що “це б посилило нормальні відносини України і Білорусі, дало б поштовх до поліпшення відносин”.
І додав: “І відбило би бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни”.
За даними білоруської сторони, в ніч на середу в санаторії під Мінськом було затримано 32 людини, яких називають співробітниками приватної військової компанії “Вагнер”. Ще одна людина була затримана на півдні Білорусі. Стосовно затриманих ведеться перевірка. Імена частини з 33 затриманих в Білорусі числяться в українській базі “Миротворець” як учасники військового конфлікту на Донбасі на боці бойовиків так званих “народних республік”.